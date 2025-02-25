عراقجي: لا مفاوضات مباشرة مع أميركا ما دامت سياسة الضغوط القصوى جارية بهذا الشكل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قال أن علاقاتنا مع الاتحاد الروسي مستمرة في كافة المجالات.

وأضاف نحن نقوم بالتشاور بشأن القضايا في منطقة غرب آسيا والقوقاز والقضايا الدولية كما أجرينااليوم مناقشات مفصلة وجيدة وبناءة مع الجانب الروسي.

وأكد أن موقف ايران فيما يتعلق بالمفاوضات النووية واضح وأنها لن تتفاوض تحت الضغوط والعقوبات وانه لن تكون هناك إمكانية لاجراء مفاوضات مباشرة بين إيران وأميركا بشأن الملف النووي طالما سياسية الضغوطا القصوى تمارس بهذا الشكل.

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