تقسيم سوريا في أجندة الصهاينة وصمت 'الجولاني' يثير الشكوك

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتبت صحيفة "رأي اليوم" في تقرير حول الهجمات الشديدة التي شنها الكيان الصهيوني على سوريا ليلة أمس: منذ وصول عناصر الإرهاب بقيادة أبو محمد الجولاني إلى السلطة في سوريا، شهدنا أن الكيان الصهيوني قد تقدم أكثر في سياساته الجريئة تجاه هذا البلد وبدأ في احتلال المزيد من أراضي سوريا. وقد أعلن وزير خارجية هذا الكيان أن المحتلين لا ينوون مغادرة سوريا.

في الوقت نفسه، اتخذ الحكام الجدد في سوريا صمتًا مريبا تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني. ليس فقط هؤلاء العناصر، بل حتى الدول الداعمة لهم لم تنطق بكلمة واحدة في إدانة اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا، كما لو أن سيادة دولة عربية لم تُنتهك من قبل أسوأ أعداء الأمة العربية.

وفيما يتعلق بتصريحات نتنياهو حول ضرورة إنشاء منطقة خالية من السلاح في جنوب سوريا، قال محلل الشؤون السياسية في صحيفة إسرائيل هيوم: تقديرنا هو أنه ستحدث توترات داخلية وصراعات بين الطوائف المختلفة في سوريا خلال الفترة المقبلة. وقد قال الجولاني إنه لا ينوي الهجوم على إسرائيل، لكن صحة هذه التصريحات لا تزال غير مؤكدة. وقلقنا الثاني هو تركيا التي تحتفظ بالوصاية على سوريا.

وأضافت صحيفة رأي اليوم: من الواضح تمامًا أن الكيان الصهيوني، في ظل خطة معدة، يسعى إلى تفكيك سوريا إلى أجزاء طائفية وعرقية ودينية من أجل القضاء على أي تهديد قد يأتي من هذا البلد تجاهه."

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