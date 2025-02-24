إيران وتركيا تؤكدان على توسيع التعاون المكتبي والثقافي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لقاء مشتركا عقد بين البروفيسور حجابي كرلانجيتش السفير التركي في إيران ومسعود معيني بور رئيس مكتبة ومتحف ومركز الوثائق في مجلس الشورى الإسلامي.

وفي هذا اللقاء تم بحث سبل توسيع التعاون الثقافي والمكتبي بين البلدين، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول إمكانيات التعاون المشترك.

وفي هذا الاجتماع تم تقديم مقترحات من بينها تبادل الكتب، وترميم المخطوطات، ورقمنة الأعمال، وإقامة دورات تدريبية مشتركة. كما قدم الدكتور معيني بور للسفير مجموعة من الكتب والأعمال المتعلقة بتركيا. واعتبر الطرفان هذا اللقاء فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات الثقافية بين إيران وتركيا.

وأكد معيني بور على أهمية التعاون الثقافي بين إيران وتركيا، وقدم نبذة عن الإمكانات الغنية التي تمتلكها مكتبة البرلمان، وأكد على ضرورة تطوير التبادل العلمي والمكتبي بين البلدين.

واقترح رئيس مكتبة البرلمان إقامة برامج خاصة مثل المعارض المشتركة وتبادل الكتب والوثائق التاريخية والتعاون في مجال ترميم المخطوطات في إطار العام الثقافي المشترك بين إيران وتركيا.

وأشار أيضاً إلى دور الأبحاث المشتركة في مجالات الدراسات الإيرانية والعثمانية، ورحب بتوسيع التفاعلات العلمية والثقافية.

وفي ختام هذا اللقاء المشترك، زار السفير التركي مختلف أقسام المكتبة والمتحف ومركز التوثيق في مجلس الشورى الإسلامي.

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