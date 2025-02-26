بزشكيان: إيران تؤكد على توسيع العلاقات مع الدول الإسلامية بما في ذلك ماليزيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع داتو سري أوتاما حاجي بن محمد حاجي حسن وزير خارجية ماليزيا، أن التقارب وتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، بما في ذلك إيران وماليزيا، أمر ضروري في الظروف العالمية الحالية، وقال: "إن حقيقة أننا نؤكد على تطوير الاتصالات وزيادة التقارب والتعاون بين الدول الإسلامية لها أساس ديني وعقائدي، وإذا تجرأ الكيان الصهيوني اليوم على ارتكاب الجرائم والعدوان في المنطقة، فذلك لأن المسلمين غير مبالين ببعضهم البعض".

واعتبر الرئيس الايراني أن المزيد من التآزر والتنسيق بين المسؤولين والسياسيين في العالم الإسلامي مؤثر ومهم للغاية في إزالة الخلافات وسوء الفهم والفقر والحرمان من المجتمعات الإسلامية، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة وتؤكد على توسيع العلاقات مع الدول الإسلامية، بما في ذلك ماليزيا، في كافة المجالات.