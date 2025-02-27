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٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٤ ص

بزشكيان: الحرب ضدنا هي الحرب الهجينة

بزشكيان: الحرب ضدنا هي الحرب الهجينة

شدد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس على ضرورة زيادة الانتاجية في البلاد قائلا ان الحرب ضدنا هي حرب هجينة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه اضاف الرئيس بزشكيان في كلمة له امام الجمعية الوطنية الخامسة لديوان المحاسبة أنه لا بد من اتباع الاساليب الصحيحة في استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين والكاز.

وتابع انه يجب ان نخطو خطوة الى الامام ونقلل من كميات استهلاك الكهرباء والغاز والمحروقات، مشيرا الى أن قانون الموازنة يؤكد ان 2.5 بالمائة من الانتاجية ينطوي على تغير السلوك وهذا ممكن تحقيقه.

واشاد بالبرامج التي تروج لحملة "درجتان اقل" قائلا ان نسبة الاستهلاك في جميع المجالات يجب ان تنخفض.

وقال رئيس الجمهورية في جانب اخر اننا قادرون على تجاوز الازمات بقوة وعزة وشموخ موكدا اننا يجب ان نبني مستقبلنا بايدينا وهذا يتوقف على توجهاتنا ورؤيتنا.

واضاف ان الاستهلاك يجب ان يتم بصورة صحيحة، ان بوسعنا تخطي جميع الازمات التي يثيرونها لنا بسلام شريطة التحلي بالارادة والايمان بالذات.

وقال ان الحرب ضدنا هي حرب هجينة وهي اخطر بكثير من حرب السنوات الثماني، ففي الحرب المباشرة، نرى العدو امامنا، لكن الظروف قد تغيرت اليوم.

واوضح رئيس الجمهورية ان العدو يمارس الهندسة الاجتماعية والهندسية السلوكية ويقوم بانتاج وضخ الافكار، ويتحدثون عن المستقبل، بيد أن المستقبل ليس كما يروج له هؤلاء بل نحن من نمسك بزمام المستقبل ونبنيه معا.

/انتهى/

رمز الخبر 1954944

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