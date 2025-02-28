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٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٤٠ م

عارف يوعز باجراءات فورية لإنقاذ متسلقي الجبال المفقودين

عارف يوعز باجراءات فورية لإنقاذ متسلقي الجبال المفقودين

وجّه النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، خلال اتصال هاتفي مع محافظ كردستان (غربي البلاد)، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، وجّه باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ متسلقي الجبال المفقودين في مرتفعات جبل "هفت تاش" في هذه المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه إثر حادث انزلاق ثلجي في محافظة كردستان، والذي أدى إلى فقدان عدد من المتسلقين في مرتفعات جبل "هفت تاش"، أجرى "عارف" اليوم الجمعة، اتصال هاتفي مع كل من محافظ كردستان "آرش زره تن لهوني"، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني "بير حسين كوليوند".

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، خلال هذين الاتصالين، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية والتنسيق بين الأجهزة المعنية لإنقاذ المتسلقين المفقودين.

كما ثمّن عارف، جهود فرق الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر، وطلب من رئيس الجمعية تسخير كافة الإمكانيات لإنقاذ المتسلقين المفقودين.

من جانبه، قدّم محافظ كردستان، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، تقريرا حول آخر الإجراءات المتخذة والأوضاع في المنطقة، وأكّدا على بذل كافة جهودهما لإنقاذ المفقودين.

/انتهى/

رمز الخبر 1954988
شیرین سماره

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