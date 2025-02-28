العثور على جثتين من ضحايا الانزلاق الثلجي غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن نائب محافظ كردستان لشؤون التنسيق العمراني "كيومرث حبيبي" أعلن أنه تم العثور على جثتين من ضحايا حادث انزلاق ثلجي في مرتفعات "هفت تاش" بمدينة "بانة" وتم نقلهما إلى مراكز طبية في المدينة.

وكانوا قد وصلوا إلى هذه المرتفعات في حافلة صغيرة بغية الترفيه، وأثناء التزحلق في المنطقة طمروا جراء الانزلاق الثلجي.

وأضاف، أن 6 فرق إنقاذ وإغاثة تواصل عمليات الإنقاذ والإغاثة منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث؛ مشيرا إلى أنه نظرا لبرودة الجو الشديدة وصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن عمليات الإنقاذ والإغاثة تجري بصعوبة بالغة، ومن المحتمل أن تتوقف في ظل هذه الظروف.

وقال هذا المسؤول في محافظة كردستان (غربي البلاد): إن الجثتين اللتين تم العثور عليهما تعودان لرجل وامرأة؛ مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا متسلقين محترفين، وإنما كانوا قد وصلوا إلى المنطقة بغرض الترفيه فقط.

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، خلال اتصال هاتفي مع محافظ كردستان (غربي البلاد)، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، وجّه باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ متسلقي الجبال المفقودين في مرتفعات جبل "هفت تاش" بهذه المحافظة.

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