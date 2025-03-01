إيران توقع مذكرة تفاهم حول القضايا القنصلية مع تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمان والشؤون الإيرانية وحيد جلال زاده، عن توقيع مذكرة تفاهم للجنة القنصلية المشتركة السابعة عشرة بين إيران وتركمانستان، وكتب في هذا الصدد على صفحة X على موقع التواصل الاجتماعي: "وقعنا مذكرة تفاهم للجنة القنصلية المشتركة السابعة عشرة مع نظيرنا التركمانستاني". ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها، المشاكل القنصلية بما في ذلك الحصول على التأشيرات، وقضايا النقل ومشاكل السائقين، وتفعيل قطاع السياحة، وتسهيل شؤون الجمارك، وبحث قضايا الحدود.

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