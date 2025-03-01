جلال زاده يلتقي رئيسة برلمان تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القنصلية وحيد جلال زاده التقى مع رئيسة برلمان تركمانستان دنيا غزال كولمانوفا.

وفي هذا اللقاء، أكد الطرفان على توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن أملهما في تنفيذ القضايا المتفق عليها بين البلدين، وخاصة القضايا التي أثيرت في مذكرة التفاهم للاجتماع السابع عشر للجنة القنصلية والحدود والجمارك المشتركة، التي وقعت أمس، وتنفيذها.

وفي هذا اللقاء نقل جلال زاده تحيات رئيس مجلس النواب الايراني لرئيسة مجلس تركمانستان وتم دعوتها لزيارة طهران.

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