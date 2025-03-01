قاليباف يهنئ نظراءه في الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في رسائل منفصلة إلى نظرائه في الدول الإسلامية، أثناء تهنئته بحلول شهر رمضان المبارك: "آمل أن نشهد في شهر ضيافة الله، من خلال الاستفادة من التعاليم العظيمة للدين الإسلامي الواضح، تعزيز روابط الأخوة والصداقة بين الدول الإسلامية وإرساء العدالة والسلام الدائم في العالم، وأن تتمكن الأمة الإسلامية العظيمة، في ضوء الوحدة والتماسك الشامل، من المضي قدمًا على طريق الرخاء والقوة".