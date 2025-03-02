بريطانيا تمنح أوكرانيا قرضا ضخما لتعزيز قدراتها الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقعت بريطانيا وأوكرانيا، مساء السبت، اتفاق قرض بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني (2.84 مليار دولار) لدعم قدرات كييف الدفاعية، وهو ما وصفته لندن بأنه علامة على "دعمنا الثابت والمستمر للشعب الأوكراني".

ووقع وزيرا مالية البلدين ريتشيل ريفز وسيرجي مارشينكو اتفاق القرض في مراسم افتراضية أثناء لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن.

وذكرت وزارة الخزانة البريطانية، في بيان، أن من المتوقع منح أوكرانيا الشريحة الأولى من القرض هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، إن من بدأ الحرب بين بلاده وروسيا "يجب أن يكون هو من يدفع الثمن" على خلفية أزمة متصاعدة بين أوروبا والولايات المتحدة فجرتها مشادة كلامية بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وأضاف زيلينسكي، عبر منصة إكس عقب محادثات في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن القرض الذي ستحصل عليه بلاده من لندن سيتم سداده باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وقال إنه سيتم توجيه هذه الأموال لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا، معتبرا أن "هذه هي العدالة الحقيقية - من بدأ الحرب يجب أن يكون هو الذي يدفع الثمن".

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