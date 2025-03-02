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٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:١٧ م

مجلس صيانة الدستور يوافق على مشروع قانون التجارة بين إيران وأوراسيا

مجلس صيانة الدستور يوافق على مشروع قانون التجارة بين إيران وأوراسيا

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف أنه تمت الموافقة على "مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودوله الأعضاء".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لم يثبت أن مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودوله الأعضاء" يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور بعد مراجعته في اجتماع مجلس صيانة الدستور".

وعلى هذا الأساس يوافق مجلس صيانة الدستور على اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودوله الأعضاء التي كان مجلس الشورى الإسلامي الايراني قد صادق عليها في وقت سابق.

/انتهى/

رمز الخبر 1955046

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