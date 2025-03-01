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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٣٩ م

وزير الصناعة الايراني يعلن توافر امكانية تبادل السلع مع 5 دول بمنطقة اوراسيا بلا تعريفة

وزير الصناعة الايراني يعلن توافر امكانية تبادل السلع مع 5 دول بمنطقة اوراسيا بلا تعريفة

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد اتابك عن توفر امكانية تبادل 78 بالمائة من السلع بتعريفة جمركية صفر مع 5 دول بمنطقة اوراسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد اتابك في معرض اشارته الى انضمام ايران الى الاتحاد الاوراسي، ان هذا الاجراء وفر امكانية تبادل 78 بالمائة من السلع بتعريفة جمركية صفر مع 5 دول بمنطقة اوراسيا.

واوضح في كلمة له اليوم السبت امام محافظي البلاد ان احدى المعاهدات الجيدة التي ابرمتها الحكوة الرابعة عشرة هي معاهدة اوراسيا والتي تفتح حدود 5 دول وهي ارمينيا وروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرقيزيا امام رجال الاعمال الايرانيين، وتوفر امكانية تبادل 78 بالمائة من السلع بتعريفة جمركية صفر.

رمز الخبر 1955031

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