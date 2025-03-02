الكيان الصهيوني يقرر منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة حتى إشعار آخر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت القناة 14، أنه خلال نقاش عقد الليلة الماضية برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو، تم اتخاذ قرار بوقف دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، وتم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الأميركيين.

ووفقاً للقناة 14 الإسرائيلية: فإن قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة اتخذ في جلسة مشاورات ترأسها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس وبتفاهم مع واشنطن.

وقال مكتب نتنياهو في بيان صحفي: مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس مقترح ويتكوف لاستمرار المفاوضات الذي وافقت عليه إسرائيل، قرر رئيس الوزراء نتنياهو وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارًا من صباح اليوم.

وزعم مكتب نتنياهو ان إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن أسراها، وإذا استمرت حماس في رفضها، فسيكون لذلك عواقب إضافية.

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