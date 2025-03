"في ظل السرو" الايراني أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل جوائز الأوسكار السنوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فيلم الرسوم المتحركة الايراني "في ظل السرو" "In the Shadow of Cypress" حصل على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة قصير، خلال حفل جوائز الأوسكار السنوي السابع والتسعين والمقام على مسرح دولبي.

تدور احداث الفيلم حول قبطان سابق يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، ويعيش في عزلة مع ابنته في منزل متواضع بجانب البحر.. وعلى الرغم من رغبة القبطان العميقة في أن يكون أبًا مخلصًا ومهتمًا، إلا أنه غير قادر على أداء دوره والتواصل مع ابنته بالطريقة التي يريدها.. ذات صباح، يحدث شيء غير متوقع وتتغير حياتهم إلى الأبد.

شارك فيلم "في ظل السرو" في مهرجانات محلية ودولية وحصل على عدة جوائز منها.

والفيلم من إخراج حسين ملايمي وشيرين سوهاني، وإنتاج مركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئة بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

