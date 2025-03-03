طهران تدعو طاجيكستان للمشاركة في معرض "إيران إكسبو 2025"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى طاجيكستان، علي رضا حقيقيان، مع وزير الصناعة والتقنيات الحديثة في طاجيكستان، شير علي كبير، اليوم الاثنين.

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى طهران برفقة رئيس وزراء بلاده، وصف وزير الصناعة الطاجيكي التقدم الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التقنيات الحديثة بأنه استثنائي ومثير للإعجاب.

واعتبر تعاون الشركات التقنية الإيرانية الخاصة مع الشركات الطاجيكية ومشاركتها في المؤتمرات المتخصصة في طاجيكستان، خاصة في مجالات الصناعة والتعدين والمنسوجات والحرف اليدوية والمجوهرات والمعدات الطبية والأدوية، أمرا مهما، وأكد على ضرورة زيادة التعاون بين الطرفين في هذه المجالات.

من جانبه وصف حقيقيان الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان إلى طاجيكستان بالناجحة، وأعتبر أنها تفتح فصلا جديدا في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين والشقيقين.

وأكد السفير الإيراني استعداد الشركات الإيرانية للتعاون مع الشركات الطاجيكية.

خلال هذا اللقاء، تم تسليم دعوة الوزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني للمشاركة في معرض قدرات التصدير "إيران إكسبو 2025" في مايو/أيار 2025 الى وزير الصناعة والتقنيات الحديثة في طاجيكستان.