حماس تباركت العملية البطولية في حيفا التي نفّذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريح صحفي باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية البطولية التي نفّذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني في محطة الحافلات المركزية في مدينة حيفا المحتلة صباح اليوم الاثنين.

وأضافت، إنه تأتي هذه العملية في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا في الضفة وغزة والقدس، وعمليات القتل والتدمير والنزوح القسري المتصاعدة في مخيمات شمال الضفة الغربية، والحصار المطبق المستمر على قطاع غزة، إلى جانب مشاريع تفريغ الأغوار من الفلسطينيين والاستمرار في تدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وتابعت الحركة، في هذا الشهر المبارك، شهر الانتصارات والجهاد، ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد المواجهة مع العدو، والاشتباك معه بكل الوسائل الممكنة، فالمقاومة ماضية حتى تحرير الأرض والمقدسات وطرد المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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