مقاوم ينفذ عملية مزدوجة طعن ودهس في حيفا

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه نفذ مقاوم، اليوم الخميس، عملية دهس مستهدفا مجموعة من المستوطنين، ومن ثم نفذ عملية طعن استهدف خلالها شرطيين صهيونيين شمال شرق الخضيرة بالداخل المحتل.

واعلن إسعاف الاحتلال نقله 10 مصابين من المكان، اثنان منهم في حالة خطيرة

وافاد الاسعاف الصهيوني بتعرض اثنين من شرطة الاحتلال للطعن في أعقاب عملية الدعس

واعلنت قوات الاحتلال اعتقال منفذ العملية البطولية لينتشر فيما بعد مشاهد لاعدام المنفذ.

وقالت القناة 12 العبرية ان منفذ العملية المركبة قرب الخضيرة هو فلسطيني من أراضي الـ48 المحتلة وعمره (24 عاماً).