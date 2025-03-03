ارتفاع سعر البيع الرسمي للنفط الإيراني في شهر مارس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت إدارة الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية عن أسعار بيع مختلف أنواع النفط الخام الإيراني في الشهر الثالث من عام 2025. وبناء على ذلك، يتم طرح "النفط الخام الإيراني الخفيف" في أسواق شمال غرب أوروبا وجنوب أفريقيا في مارس/آذار، مع زيادة طفيفة مقارنة بالشهر السابق، بواقع 1.85 دولار أعلى من مؤشر ICE Bwave. كما تم تسعير "النفط الخام الإيراني الثقيل" و"النفط الإيراني الخفيف" في هذه الأسواق خلال هذا الشهر، بواقع 5 و15 سنتًا أعلى من مؤشر ICE Bwave، على التوالي.

وفي سوق البحر الأبيض المتوسط، يتم تقديم النفط الإيراني "الثقيل" و"المحترق" بواقع 15 و5 سنتات تحت مؤشر ICE Bwave، على التوالي. كما أن سعر النفط "الإيراني الخفيف" أعلى بنحو 1.95 دولار من متوسط سعر خام برنت المرجح في هذه السوق.

تم استخدام مؤشر ICE Bwave لتسعير النفط الخام الإيراني في الأسواق غير الآسيوية هذا الشهر، كما كان الحال في الشهر الماضي. يعتمد هذا المؤشر على متوسط السعر المرجح لنفط خام برنت في بورصة لندن ICE في الأيام التي يتم فيها تداول أكثر من 1000 لوت (مليون برميل من النفط).

ارتفاع أسعار النفط الإيراني للعملاء الآسيويين

وبما أن السعر الأساسي للنفط الخام في غرب آسيا هو متوسط سعر خام عمان/دبي، فإن سعر "النفط الإيراني الخفيف" للإمدادات إلى السوق الآسيوية في مارس/آذار 2025 سيكون أعلى بمقدار 4.35 دولار من السعر الأساسي (سعر خام عمان/دبي)، بزيادة بنحو 3% مقارنة بالشهر السابق. كما ستكون أسعار النفط الإيراني "الثقيل" أعلى بمقدار 2.2 دولار و2.45 دولار من السعر الأساسي على التوالي.

جدير بالذكر أن إدارة الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية تنشر أسعار بيع مختلف أنواع النفط الخام الإيراني بشكل شهري.

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