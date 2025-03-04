رئيس الجمهورية: مهمتنا الأساسية هي تمكين ودعم المحرومين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في احتفال التمكين الوطني للجنة إمداد الامام الخميني (رض)، أشار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى أن الإسلام يتمثل في سلوك وافعال المسلمين وليس في اقوالهم فحسب.

وبالاشارة الى شهر رمضان المبارك، اوضح بزشكيان "بأن هذا الشهر الفضيل يجعلنا ندرك حال الجائعين والمحرومين ويحدد لنا مسؤولياتنا تجاههم ، لذا اذا لم نقم بدعمهم وتمكينهم ، فإنه بالتالي لم نقم بواجبنا بشكل صحيح وفي هذا المجال، لا ينبغي لنا أن نكتفي بالمطالبة فحسب، بل يجب أن نظهر هذا الدعم في سلوكنا وتصرفاتنا."

واشاد بزشكيان بجهود لجنة امداد الامام الخميني (رض) في دعم المحتاجين وتعليمهم والوقوف الى جانبهم لاكتساب القوة لمواجهة المشاكل وحلها بالطرق المناسبة لها.

وضمن تأكيده على ضرورة تعاون كافة المؤسسات الحكومية مع لجنة امداد الامام الخميني (رض)، اوضح بزشكيان ان الحكومة تدعم هذا المجال بكل ما اوتيت من قوة، موضحا بأنه يجب إعداد ارضية ومنصة لخلق وتعزيز الإيمان بالقدرة بين الناس وخاصة الشباب منهم لتحفيزهم على تحقيق اهدافهم وهدايتهم الى طريق النجاح.وأعرب بزشيكان عن أمله في أن يعمل الجميع بطريقة لا تُخجل امام الله والناس والشهداء، مذكرا بأن الجميع مسؤول عن أعماله وسلوكه يوم القيامة،لافتا الى ان حكومته مستعدة لمد يد العون للجميع وتمهيد الطريق لهم من اجل تمكينهم والاستجابة لمتطلباتهم.

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