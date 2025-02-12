إيران تحذر الولايات المتحدة الامريكية من أي عمل عدواني ضدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة يوم الثلاثاء: هذه الرسالة هي بهدف لفت انتباه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التصريحات المقلقة جدا وغير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة الذي هدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علناً باستخدام القوة. وبحسب صحيفة نيويورك بوست، قال الرئيس الأميركي: "أفضّل التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن القضايا غير النووية بدلا من قصفها. إنهم لا يريدون ان يموتوا؛ لا أحد يريد أن يموت."

واضاف ايرواني: علاوة على ذلك، وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين 10 فبراير/شباط 2025، كرر (ترامب) نفس النبرة الداعية للحرب، قائلاً: "أفضّل التوصل إلى اتفاق دون قصفهم". وأضاف: "هناك طريقتان لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي: القصف أو قطعة ورق موقعة".

وتابع سفير ايران: إن هذه التصريحات المتهورة والاستفزازية تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 2(4)، التي تحظر صراحة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول ذات السيادة. كما تم تكثيف وتوسيع نطاق هذا العمل الاستفزازي من خلال ما يسمى بسياسة "الضغط الأقصى"، والتي تم تفصيلها في "مذكرة الأمن القومي الرئاسية" المؤرخة 4 فبراير 2025. وتتضمن هذه السياسة فرض عقوبات أحادية الجانب وغير قانونية وتصعيد العداء ضد إيران، وهي تنتهك بشكل واضح المبادئ والأعراف الأساسية للقانون الدولي.

وقال: تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وترفض هذا التهديد المتهور رفضاً قاطعاً. ولا ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يبقى صامتاً في مواجهة مثل هذا الخطاب الصارخ بشأن التهديد باستخدام القوة. إن تطبيع التهديد بالهجوم العسكري من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة يجب إدانتها بشدة. حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أن أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها الكاملة.

واردف ايرواني: إن إيران، باعتبارها عضواً مسؤولاً في الأمم المتحدة وملتزمة بالحفاظ على السلام والأمن والتعاون الدولي، ستدافع بقوة عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية ضد أي عمل عدائي.

ودعا السفير الايراني الى تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

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