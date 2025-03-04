جلالي: تزامن شهر رمضان المبارك مع صيام الارثوذوكس يعتبر حدث مبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي المسيحيين الروس بهذه المناسبة، وكتب في هذه الرسالة على شبكة "إكس": يتزامن شهر رمضان المبارك هذا العام مع الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وأضاف: "إن تزامن الحدثين وتفاعل هذين الديانتين السماويتين العظيمتين هو حدث مبارك للمؤمنين في العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية".

وتابع السفير الإيراني في روسيا: "نهنئ أتباع الديانة المسيحية بمناسبة بدء فترة الصوم الكبير. نمد أيدينا بالتضرع إلى الله عز وجل ونطلب أن يحمل شهر الصيام نقاء النفس والتجدد وتقوية الحياة لنا جميعا. نتمنى الخير والسلام والبركات والسعادة لأتباع النبي السماوي عيسى المسيح (عليه السلام).

وبدأ شهر رمضان المبارك لدى المسلمين الشيعة الروس يوم الأحد 2 مارس/آذار، حسب إعلان مركز موسكو الإسلامي.

كما ذكرت وكالة تاس للأنباء أنه في يوم الاثنين 3 مارس/آذار بدأ الصوم الكبير (فيليكي بوست) للمسيحيين الأرثوذكس في روسيا، ويستمر لمدة 48 يوما حتى عيد الفصح، والذي سيحتفل به هذا العام في 20 أبريل/نيسان 2025.

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