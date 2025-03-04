تحليل حول وجود الطائرات المقاتلة المتقدمة الروسية في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب "براندون جي فيشرت"، كاتب أمريكي، في مقال له في مجلة "نشنال إنترست": إن روسيا تقوم ببيع طائرات سوخوي-57 إلى إيران، مما قد يعقد بشكل أساسي فرص الكيان الإسرائيلي في مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.

يدعي الكاتب أن طائرة سوخوي-57 الروسية، المعروفة في الناتو باسم "فلون"، دخلت بشكل غير متوقع أجواء إيران. وقد تم الإعلان رسميًا أن هذه الطائرة توقفت في إيران للتزود بالوقود في طريق عودتها من معرض الطيران "إيرو إنديا 2025"، حيث قدمت أداءً بارزًا.

ومع ذلك، تشير تقارير متعددة إلى أن هذه الرحلة كانت أكثر من مجرد توقف بسيط. يعتقد البعض أن هذه الطائرة واجهت مشاكل فنية، بينما يعتقد آخرون أن الروس عمدوا إلى عرض هذه الطائرة المتقدمة في إيران لتكون عاملاً رادعًا ضد إسرائيل. وفي الوقت نفسه، هناك احتمال آخر؛ وهو أن روسيا قد تكون عرضت هذه الطائرة للبيع لطهران. بالطبع، من الصعب تحديد دوافع الكرملين بدقة في أي إجراء. ومع ذلك، هناك احتمال أن الروس يسعون من خلال هذا الإجراء إلى إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنهم يمكنهم من خلال بيع طائرات "سوخوي-57" إلى إيران تعقيد السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

حاليًا، هناك العديد من الغموض حول مصير اتفاق السلام المحتمل بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن حرب أوكرانيا. بينما تتحدث موسكو بلغة متفائلة حول هذا الاتفاق، فإن إدارة ترامب قد أضعفت الحركة نحو هذا الاتفاق من خلال متابعة خطة تطوير الموارد المعدنية مع الحكومة الأوكرانية. تقع معظم الموارد المعدنية القيمة في أوكرانيا في مناطق تحت السيطرة الروسية. لذلك، إذا كانت الولايات المتحدة حقًا تسعى إلى اتفاق سلام مع روسيا، ولكن في الوقت نفسه تتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لاستخراج هذه الموارد، فإن أكثر الطرق منطقية بالنسبة للولايات المتحدة للحصول على هذه الموارد ستكون الاستمرار في الحرب حتى تستعيد أوكرانيا هذه الأراضي.

يمكن أن يكون وجود سوخوي-57 في إيران رسالة إلى إسرائيل مفادها أنه في حال اتخاذ أي إجراء ضد إيران، قد تلعب روسيا دورًا أكثر نشاطًا في الدفاع عن طهران. وبالتالي، هناك احتمال أن موسكو من خلال هذا الإجراء ترسل رسالة إلى واشنطن مفادها أنه إذا لم تأخذ إدارة ترامب اتفاق السلام على محمل الجد، فإن روسيا يمكن أن تتخذ إجراءات في الشرق الأوسط تعقد السياسات الأمريكية في هذه المنطقة.

نقطة أخرى هي أن الروس قد استثمروا بشكل كبير في دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى السنوات الأخيرة. الآن، مع استعداد إسرائيل لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، يبدو أن روسيا تسعى لتقديم المزيد من الدعم لإيران. لذلك، يمكن أن يكون وجود سوخوي-57 في إيران رسالة إلى إسرائيل مفادها أنه في حال اتخاذ أي إجراء ضد إيران، قد تلعب روسيا دورًا أكثر نشاطًا في الدفاع عن طهران.

يدعي كاتب هذا المقال أن روسيا قد باعت سابقًا طائرات سوخوي-35 إلى إيران. على الرغم من أن هذه الطائرات ليست متقدمة مثل سوخوي-57، إلا أنها توفر لإيران قدرات لم تكن تمتلكها من قبل. هذه الصفقة هي جزء من جهود إيران الشاملة لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية. يمكن أن تمثل سوخوي-57 تحديًا مختلفًا للولايات المتحدة وإسرائيل، حيث يوجد عدد قليل من الطائرات الغربية التي يمكن أن تتعامل بشكل موثوق مع سوخوي-57. إن بيع سوخوي-57 إلى إيران يقلل بشكل كبير من فرص نجاح إسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

في الوقت الحالي، يبدو أن روسيا ترسل إشارات إلى إسرائيل والولايات المتحدة حول العواقب المحتملة التي قد تحدث إذا قررت إسرائيل اتباع مسار غير مرغوب فيه ضد شريك روسيا، وهي إيران.

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