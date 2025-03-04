قطار سريع یريط طهران بالشمال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مهدى يونس رستمي في اجتماع تطوير سكة حديد الشمال على ضرورة تطوير البنية التحتية لوسائل النقل في المحافظة، وأوضح أن سكة حديد الشمال تلعب دورًا مهمًا كواحدة من البنى التحتية الفعالة في النقل في تقدم المحافظة وفي مجال السياحة.

وأشار إلى أنه مع تطوير النقل بالسكك الحديدية في قطاع الركاب والبضائع، سنشهد تحولات كبيرة، مضيفًا: "إن إنشاء قطار سريع بين طهران والشمال هو على جدول الأعمال".

وأكد محافظ مازندران أنه من خلال المستثمرين في القطاع الخاص، سنقوم بتنفيذ الاقتراحات القابلة للتطبيق، موضحًا أن هذه الاقتراحات تهدف إلى تأمين الاعتمادات والتنفيذ ومتابعة الموضوع.

واصل يونس حديثه قائلًا: "نحن نتابع المشاريع التي تم إجراء دراسات لها في الماضي، وإنشاء خط سكة حديد قطار سريع في مسار طهران - شمال الذي له بند اعتمادات في الميزانية السنوية سيكون على جدول الأعمال في المستقبل القريب".

واعتبر تطوير السكك الحديدية من أولويات المحافظة التي يجب أن يتابعها المديرون المعنيون، مشيرًا إلى أنه يجب تنفيذها في إطار مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في نقاط مختلفة من المحافظة.

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