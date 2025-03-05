إيران تحظر دبلجة وبث مسلسل “معاوية” من انتاج قناة "إم بي سي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب إعلان نائب مدير الرقابة والإشراف في منظمة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع الشامل التابعة هيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الاسلامية الايرانية،، فإن مسلسل "معاوية" الذي تنتجه شبكة "إم بي سي"، ممنوع بثه في كافة الإعلام المرئي والمسموع الشامل في البلاد، بسبب تقديمه رواية جديدة عن حياة معاوية، ومحاولاته لتطهير الأسرة الأموية.

كما تم منع عرض هذا المسلسل في بعض الدول الإسلامية كالعراق ومصر، وذلك لتأثيره على خلق التوتر وتعريض التماسك الاجتماعي للخطر. وبناء على ذلك، تم حظر الدبلجة وأي نوع من النشر لهذا المحتوى.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الموجهة للمستخدمين حاولت نشر النسخة الأصلية للجزأين الأول والثاني، ولكن بالتعاون مع مكتب النائب العام، تمت إزالة الجزأين المذكورين أعلاه من جميع وسائل الإعلام الموجهة للمستخدمين.

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