هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تمنع بث مسلسل "معاوية"

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وأشارت الهيئة إلى أن بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت الهيئة جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب بث المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي.

كما أكدت أنها أصدرت خطابًا رسميًا إلى إدارة قناة MBC العراق تطالبها فيه بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية النافذة في البلاد.

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