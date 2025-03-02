  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:١٢ ص

هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تمنع بث مسلسل "معاوية"

هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تمنع بث مسلسل "معاوية"

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قرارًا يمنع بث مسلسل "معاوية" في العراق، مستندةً إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي 65 لسنة 2004. وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا القرار يأتي في إطار مسؤوليتها لتنظيم قطاع الإعلام وضمان توافق المحتوى الإعلامي مع المعايير الوطنية والمهنية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وأشارت الهيئة إلى أن بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت الهيئة جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب بث المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي.

كما أكدت أنها أصدرت خطابًا رسميًا إلى إدارة قناة MBC العراق تطالبها فيه بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية النافذة في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1955041

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات