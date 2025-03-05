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٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٠٣ ص

البرلمان الايراني يوافق على زيادة العطلة الأسبوعية الى يومين

البرلمان الايراني يوافق على زيادة العطلة الأسبوعية الى يومين

وافق أعضاء مجلس الشورى الاسلامي الايراني، في جلسة لهم اليوم الاربعاء، على اضافة أيام الخميس الى العطلة الأسبوعية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وافق مجلس الشورى الاسلامي الإيراني في جلسة عامة اليوم (الأربعاء) على تعديل وإقرار الملاحظة رقم 3 من مشروع قانون تعديل المادة 87 من قانون إدارة الخدمة المدنية لمعالجة اعتراض مجلس صيانة الدستور.

وبحسب قرار البرلمان، فإن جميع الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك المقرات العامة والمحافظات، باستثناء القوات العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون والأمن والإدارات التشغيلية للوحدات الخدمية مثل البنوك وجمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الرياضية، ملزمة بتحديد ساعات عملها لمدة 5 أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء.

يتم إعداد القائمة الكاملة للإدارات التشغيلية لوحدات الخدمة من قبل الهيئة الإدارية والتشغيلية للبلاد اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

/انتهى/

رمز الخبر 1955175

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