وزير النفط يعلن عن تدفق صادرات الغاز التركمانستاني إلى تركيا عبر إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط محسن باك نجاد بشأن بدء تدفق الغاز التركماني إلى تركيا عبر إيران: "لحسن الحظ، خلال الأيام القليلة الماضية، أثمرت هذه الخطة، بفضل الله وجهود الزملاء في شركة الغاز الوطنية الإيرانية والإدارات الأخرى التي كانت تعمل على تطوير هذه الخطة".

وأشار إلى أن هذا المشروع مهم من جوانب مختلفة، مثل كمية الغاز التي نتلقاها في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد والتفاعلات التي لدينا مع جيراننا، وخاصة تركمانستان وتركيا، وقال: "هذا الإجراء سيكون له تأثير كبير على العلاقات المتبادلة لإيران، وخاصة في مجال تجارة الغاز والمنتجات النفطية الأخرى".

وفي إشارة إلى الانتهاء من عقد هذا المشروع، أكد وزير النفط: "الآن تم الانتهاء من هذا العقد وبدأ الغاز يتدفق". بطريقة ما، يمكننا القول إن هذا العقد تم تفعيله، ولكن فيما يتعلق بجوانبه الأخرى، سيتعين علينا الانتظار لفترة من الوقت حتى يصبح قابلاً للاستخدام الإعلامي في المستقبل.

وفي الختام، أعرب باك نجاد عن تقديره للجهود المبذولة وقال: "هذا المشروع يعد خطوة مهمة في تعزيز مكانة إيران كمركز إقليمي للطاقة ويظهر ارادة الحكومة الرابعة عشرة على تطوير دبلوماسية الطاقة".

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