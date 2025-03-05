بعد غرس 3 شتلات.. رئيس الجمهورية: غرس الأشجار واجب الجميع

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قام الرئيس بزشكيان اليوم بغرس ثلاث شتلات في مقر رئاسة الجمهورية صباح اليوم الأربعاء تزامنا من يوم الشجرة والتشجير الوطني في البلاد.

وقال رئيس الجمهورية في تصريحات له بعد غرس الشتلات: "يجب أن نسعى جاهدين للحفاظ على بيئتنا المعيشية ومنع تدميرها وتنمية المساحات الخضراء. حينها فقط يمكننا أن نتنفس هواءً نظيفًا ونتمتع ببيئة صحية".

وأضاف الرئيس الإيراني أنه بزراعة الأشجار يمكننا منع تدمير التربة وتآكلها وخلق الظروف المناسبة للفيضانات، وأضاف: "غرس الأشجار واجب الجميع، وإذا استطاع كل إيراني زراعة شجرة واحدة أو أكثر، حسب ظروفه البيئية والعملية، فإننا نستطيع إنقاذ البلاد من الوضع الذي تتجه إليه".

وأوضح الدكتور بزشكيان: "هذا ممكن تماما.. لقد غرسنا رمزياً ثلاث شتلات اليوم، ولو كنت خارج مقر الرئاسة، كنت سأغرس المزيد من الأشجار بالتأكيد. أتمنى أن يساهم الناس في تحسين المساحة الخضراء والبيئة في البلاد لأنفسهم ولأطفالهم من خلال المشاركة في المهمة المتمثلة في غرس الأشجار، حتى لا نسمح للوضع البيولوجي في البلاد بالتدهور أكثر".

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