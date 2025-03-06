بزشكيان ينضم الى حملة "لا لحوادث السير"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعودبزشكيان أضم إلى الحملة الوطنية "لا لحوادث السير" داعيا الشعب الى بذل المزيد من الاهتمام بسلامتهم والاخرين وقال ان سعينا جميعا اثناء قيادة السيارة، لتحمل المسؤولية، سيكون بوسعنا انقاذ ارواح العديد من مواطنينا والحد من وقوع حوادث السير المؤلمة.

أعرب عن قلقه من الاحصاءات الصادمة لحوادث السير على الطرقات مشددا على ضرورة الالتزام بقوانين السير وتحمل المزيد من المسؤولية.

واكد ان الارقام الصادمة تظهر انه يمكن من خلال التقيد بقواعد الامان والسلامة، الحد من وقوع العديد من حوادث السير.

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