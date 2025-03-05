بزشكيان يعين أختري رئيسا للجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن الرئيس الايراني مسعود بزشکیان، عيّن في مرسوم صدر عنه اليوم الثلاثاء، تنفيذاً للمادة الخامسة من قانون الجمهورية الاسلامية الذي ينص على دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني، حجة الإسلام محمد حسن أختري، رئيساً للجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني.

وكتب بزشکیان في مرسوم تعيين الشيخ أختري رئيسا للجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني : من المأمول أن يتم عبر جهود الأعضاء المحترمين في اللجنة، اتباع نهج مناسب وفاعل في مسار العمل على استيفاء الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشجاع والمظلوم، والدعم الشامل للمقاومة الإسلامية في سياق تحقيق الأهداف النبيلة للثورة الإسلامية.