بزشكيان: مقاومة المجاهدين الفلسطينيين ستنتهي بتحرير الأرض الفلسطينية وتدمير الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مسعود بزشكيان، صباح اليوم الثلاثاء، مع سيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي زار إيران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئاسة.

وقال الرئيس لقد كان الكيان الصهيوني منفور عند الشعب الإيراني بعد الثورة الاسلامية لذلك يدعم دائما حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وبعد ذلك سيواصل هذا الدعم بقوة أكبر.

وأوضح الرئيس أن وحشية الصهاينة في الجرائم التي يرتكبونها في غزة، بغض النظر عن الدين، تثير اشمئزاز كل الأحرار، وأضاف: أمام هذه الجرائم الشنيعة، فإن المقاومة الشرسة للشعب الفلسطيني والمجاهدين هي مصدر فخر ونحن على يقين من أن هذه المقاومة ستنتهي بالنصر النهائي للشعب وتحرير الأرض الفلسطينية وتدمير الكيان الصهيوني.

وفي هذا اللقاء اعتبر إسماعيل هنية، وهو يهنئ بزشكيان بحصوله على ثقة الشعب الإيراني، أن رده على رسالة التهنئة ومواقفه الداعمة لحقوق الأمة الفلسطينية مصدر تشجيع واعتزاز للشعب الفلسطيني. وقال: المقاومة الفلسطينية اليوم خط المواجهة ضد نظام الهيمنة ولذلك يحاول العدو كسر هذا الخط الأمامي حتى يتمكن من حكم المنطقة بسياساته الخاصة .

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إحدى نتائج عملية طوفان الأقصى ازدياد ثقتنا بزوال الكيان الصهيوني وقال: خلال عملية الوعد الصادق حاولت أكثر من 20 دولة لدعم هذا الكيان وهذا يدل على أن الصهاينة يعانون من أزمة استراتيجية، كما أن استمرار وتعزيز دعم الأمة الإسلامية للمقاومة المستمرة هز أركان الكيان الصهيوني.

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