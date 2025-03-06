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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٥ ص

رداً على عدوان الاحتلال المستمر على الضفة الغربية.. كتيبة جنين في سرايا القدس تفجير عبوة ناسفة

رداً على عدوان الاحتلال المستمر على الضفة الغربية.. كتيبة جنين في سرايا القدس تفجير عبوة ناسفة

أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس عن تفجير عبوة ناسفة مُعَدّة مسبقاً في خط سير التعزيزات العسكرية للاحتلال المقتحمة لبلدة يعبد، محققة إصابات مؤكدة، وذلك رداً على عدوان الاحتلال المستمر على الضفة الغربية،

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الميادين، ان طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية الريحية، جنوبي الخليل.

وفي حادث منفصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفلة برصاص الاحتلال في رأسها، في أثناء وجودها داخل بلدة قصرة، جنوب شرقي نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحيّ في أثناء اقتحامها بلدة سلواد، شرقي رام الله، في الضفة الغربية". واقتحمت أيضاً بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

واستقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مدرّعات من حواجزها العسكرية المقامة عند مداخل مدينة طولكرم.

وانتشرت دوريات الاحتلال الراجلة في أحياء مخيم طولكرم، وتمركزت في حارة المطار، حيث دهمت عدداً من المنازل.

وأخطرت جرافات الاحتلال بهدم 17 منزلاً إضافياً في حارة المنشية، في مخيم نور شمس، بذريعة شق طريق جديد، استكمالاً لمخطط الهدم لـ 11 منزلاً، والذي نفذته قبل أيام في المخيم، ويمتد من حارة ساحة المخيم حتى حارة المنشية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955208
شیرین سماره

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