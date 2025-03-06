أبو عبيدة: المقاومة في جهوزية تامة استعدادا للاحتمالات كافة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، أبو عبيدة، الخميس، إن المقاومة التزمت أمام العالم والوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مصورة، أنه رغم كل محاولات العدو المراوغة والكذب والتحايل، آثرت المقاومة ولا زالت الالتزام بالاتفاق حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع أنه بالمقابل تنصل العدو بالكثير من التزاماته التي هي حقوق أساسية للشعب الفلسطيني في غزة، ومارس البلطجة والعربدة، ولا تزال عقدة الالتزام تعشعش في عقله.

وأكد أبو عبيدة، أنه لا تزال قيادة الاحتلال تحاول التنصل من مراحل الاتفاق، في مسعى من قبل رئيس حكومة الاحتلال بتغليب المصلحة السياسية والحزبية على حياة أسراهم.

وبانتهاك صارخ للقيم الإنسانية والأخلاقية، شاهد العالم كيف ينكل الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين، بحسب أبو عبيدة الذي أوضح أن العالم شاهد الحالة الصحية الجيدة لأسرى الاحتلال رغم صعوبة الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب.

كما أكد أبو عبيدة، أن ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيّل، وإن أقصر الطرق للاستقرار في المنطقة هو لجم العدو، وإلزامه بما وقع عليه.

وبيّن أن التهديد بالعودة للحرب والقتال، لن يدفع المقاومة سوى إلى كسر ما تبقى من هيبة مزعومة لجيش العدو.

وأكمل أبو عبيدة، أن المقاومة في حالة جهوزية تامة، استعدادا للاحتمالات كافة.