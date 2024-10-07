أبو عبيدة: خيارنا الاستمرار في معركة استنزاف مؤلمة للعدو/ الصواريخ الايرانية ارهبت العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد أبو عبيدة بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني مؤكدا أنه صمود أسطوري رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطئها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان.

وأوضح أن عمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه الهجرة مشيرا الى أن الكيان الصهيوني يعيش منبوذا من كل أمم الارض وشعوبها الحرة.

وقال إن كيان الاحتلال لا يشد إلا حبال الإدارة الامريكية والتي ستنقطع بالإضافة إلى حبال أوروبية استعمارية منبوذة من شعوبها، مع مرور الزمن.

وعن انجازات المقاومة الفلسطينية أشار الناطق باسم كتائب القسام الى إسقاط آلاف من جنود الاحتلال قتلى وجرحى وتدمير مئات من آلياته العسكرية.

وأكد أبو عبيدة أن خيار المقاومة هو الاستمرار في معركة استنزافية طويلة ومؤلمة مع العدو والمعارك أثبتت نجاح هذا الخيار. لافتا الى أن العدو المتغطرس لا يفهم دروس التاريخ ولا حقائق الواقع ولا ثقافة شعبنا وأمتنا.

كما أكد أن ضربات المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق واليمن تستنزف قدرات الاحتلال قائلا إن مسيرات المقاومة في سماء فلسطين المحتلة تضرب مواقع أهداف مهمة للعدو وتستنزف قدراته الأمنية والدفاعية وتربك توازنه وتكبده خسائر اقتصادية وعسكرية كبيرة.

وحول اغتيال قادة المقاومة في لبنان وفلسطين شدد أن الاغتيالات لا تكون نهاية المطاف في حركات التحرر والمقاومة وخاصة في تاريخ الثورة الفلسطينية ولو كانت نصرا لانتهت المقاومة ضد الاحتلال منذ اغتيال الشيخ عزالدين القسام في جنين، قائلا إن سياسة الاغتيالات بحق العظماء الأبطال هي خاتمة الخير وعلامة النصر للاحرار والله خير الماكرين.

واعتبر أن عمليات إسناد المقاومين في المنطقة هي مشاركة فعلية في معركة مفتوحة متصاعدة ومواقف مقدرة وعظيمة.

وحول عملية الوعد الصادق 2 الإيرانية قال إنها بعد عام من طوفان الاقصى وجهت جمهورية ايران الاسلامية ضربات الوعد الصادق1و2 لترهب العدو الإسرائيلي.