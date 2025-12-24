  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٨:٤٥ م

حماس: المقاومة غير مسؤولة عن الانفجار الذي وقع في رفح

حماس: المقاومة غير مسؤولة عن الانفجار الذي وقع في رفح

اكدت حركة حماس أن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح وقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الصهيوني بالكامل ولا يتواجد أي فلسطيني يعمل فيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكدت حركة المقاومة الإسلامية- حماس في تصريح صحفي، ان أن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح وقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الصهيوني بالكامل ولا يتواجد أي فلسطيني يعمل فيها، وقد حذرنا مسبقا من وجود مخلفات الحرب في هذه المنطقة وغيرها، وإننا غير مسؤولين عنها منذ بدء تطبيق الاتفاق خاصة المخلفات التي زرعها الاحتلال نفسه في المنطقة.

ودعت حماس إلى إلزام الاحتلال بتطبيق ما وقّع عليه من اتفاقات وعدم اختلاق المبررات للاستمرار في التصعيد ومحاولات تخريب الاتفاق، لاسيما أن المقاومة تؤكد ولا تزال التزامها بالاتفاق والاستحقاقات المترتبة عليه.

رمز الخبر 1966577

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات