إيران تدين سياسة الضغوط القصوى باعتبارها انتهاكا للقانون وجريمة ضد الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي التصريحات العدائية لوزير الخزانة الأميركي بشأن استمرار سياسة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني بأنها إشارة واضحة إلى استمرار عداء صناع السياسة الأميركية تجاه الشعب الإيراني واعتراف واضح من المسؤول الأميركي بخرق القانون وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي"، انه لن يحصل الساسة الأمريكان على نتيجة مختلفة عما فعلوه حتى الآن من خلال تكرار السياسات الخاطئة.

ووصف التصريحات العدائية لوزير الخزانة الأمريكي بشأن استمرار سياسة الضغط الأقصى ضد الشعب الإيراني، بأنها علامة واضحة على استمرار عداء الساسة الأمريكان للشعب الإيراني، وبأنها اعتراف واضح من المسؤول الأمريكي بخرق القانون وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وضمن تذكيره بفشل سياسة الضغط والترهيب التي اتبعها الامريكان بحق الشعب الإيراني في فترات مختلفة، قال بقائي: "مَن جرّبَ المجرَّب حلَّت به الندامة" ،مبيّنا انه لن يحصل الساسة الأمريكان على نتيجة مختلفة عما فعلوه حتى الآن من خلال تكرار السياسات الخاطئة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على أن نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدبلوماسية الدولية يقوم على المنطق والاحترام المتبادل لضمان المصالح المشروعة والقانونية للشعب الإيراني، معتبرا بأن أي سلوك وكلام لا يتماشى مع هذا النهج مرفوض.

ورأى بقائي بأن سياسة الضغط والترهيب المعتمدة ضد الشعب الايراني، تعد انتهاكا واضحا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتتطلب مسؤولية دولية للحكومة الأمريكية، مذكّرا بأن الشعب الايراني سيواصل تعزيز قدراته في مختلف المجالات وسيرد على أي ضغوط لاانسانية وغيرقانونية بالمقاومة والاستقرار.

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