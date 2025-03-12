إيران تدين احتجاز الرهائن في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عن قلقه الشديد إزاء احتجاز رهائن في قطار ركاب في باكستان وتعريض أمن وأرواح المواطنين الأبرياء للخطر، وأدان هذا العمل الإرهابي.

واستذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف العنيف، وأعرب عن تعاطفه مع حكومة وشعب باكستان، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي مساعدة لإنهاء هذا العمل الإرهابي.

والجدير ذكره ان يوم امس اعلنت قنوات إخبارية باكستانية بتوقف قطار ركاب في إقليم بلوشستان، كان متجها من كويتا إلى بيشاور، وأعلنت أن إطلاق نار من عناصر مسلحة أدى إلى إصابة سائق القطار.

وأضافت المصادر: "يستخدم الإرهابيون المسافرين الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال، دروعًا بشرية.

وزعمت بعض المصادر المحلية أن 11 جنديا باكستانيا قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع خاطفي الرهائن. وفي رسالة، وصف وزير الداخلية الباكستاني الحادث الذي وقع بأنه "عمل إرهابي" من قبل العناصر الانفصالية المعروفة باسم جيش تحرير بلوش.

ويقال إن نحو 400 مسافر تم احتجازهم كرهائن من قبل عناصر إرهابية، هددت بقتل جميع ركاب القطار في حال أي عملية عسكرية أو تدخل للشرطة.

/انتهى/