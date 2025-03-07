بقائي يرفض تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن استخدام روسيا لمعدات إيرانية في الصراع الأوكراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسماعيل بقائي، تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن استخدام روسيا لمعدات إيرانية في الصراع الأوكراني.

واستذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ادعاءات كاذبة مماثلة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ودعا المسؤولين الفرنسيين إلى التوقف عن لعبة إلقاء اللوم، وقبول مسؤولياتهم وأخطائهم تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين، والعمل على تصحيحها.

وأوضح بقائي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لها أي تدخل في الصراع الأوكراني وتصر على موقفها المبدئي في معارضة الحرب وضرورة إنهاء الصراع عبر الحوار والمفاوضات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية.

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