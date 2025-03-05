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٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٧:٢٢ م

إيران ترفض الادعاءات البريطانية

إيران ترفض الادعاءات البريطانية

أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الادعاءات التي أثارتها السلطات البريطانية بشأن محاولة إيران تهديد الأمن القومي لهذا البلد لا أساس لها من الصحة، داعيًا إلى وقف النهج غير البناء تجاه إيران ومنطقة غرب آسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم الخارجية شدد على التزام إيران بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما احترام السيادة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب الامتثال للقوانين والأنظمة الدولية.

كما اعتبر أن المزاعم البريطانية بشأن تهديد إيران للأمن الداخلي لبريطانيا لا تفتقر فقط إلى الأساس، بل تعد أيضًا نوعًا من الإسقاط المتعمد من جانب طرفٍ له تاريخ طويل وسجل حافل بالتدخلات الضارة ضد الشعب الإيراني.

وأضاف أن بريطانيا، رغم ماضيها السلبي، لا تزال توفر الدعم والملاذ للعناصر والجماعات الإرهابية المناهضة لإيران.

ونصح بقائي المسؤولين البريطانيين بالتخلي عن سياساتهم العدائية والاتهامات التي لا تستند إلى دليل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعيًا إياهم إلى وقف سياساتهم الخاطئة ضد الشعب الإيراني والكف عن دعم وتشجيع الإرهاب.

رمز الخبر 1955200

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