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١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٥٦ ص

الحرس الثوري يعتقل عنصرا انفصاليا في شمال غربي البلاد

الحرس الثوري يعتقل عنصرا انفصاليا في شمال غربي البلاد

أعلن المدعي العام في مدينة "مشكين شهر" عن تحديد هوية واعتقال عنصر انفصالي كان على اتصال بحركات مناهضة للثورة والجمهورية الاسلامية في الفضاء الإلكتروني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المدعي العام في مدينة مشكين شهر التابعة لمحافظة اردبيل(شمالي غربي البلاد)، اعتقال عنصر انفصالي في هذه المدينة، قائلاً: "في إطار الجهود والإجراءات الاستخبارية التي قام بها رجال الامن في جهاز الاستخبارات بمحافظة أردبيل، تم تحديد عنصر انفصالي كان على اتصال بالحركات والدوائر الانفصالية في الخارج عبر الفضاء الإلكتروني".

وقال بابك نونهال: "كان هذا العنصر الانفصالي يحاول إثارة الرأي العام من خلال إنتاج محتوى انفصالي، وإهانة المقدسات والقيم الإسلامية، والدعاية لصالح جماعات ومنظمات معارضة للثورة والجمهورية الاسلامية. وقد أُلقي القبض عليه بأمر قضائي وأُرسل إلى السجن بموجب مذكرة التوقيف اللازمة".

/انتهى/

رمز الخبر 1955700
جواد ماستری فراهانی

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