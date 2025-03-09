البطاركة في سوريا يستنكرون المجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء في الساحل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب بيان البطاركة في سوريا، السبت، عن إدانة الكنائس المسيحية أيَّ اعتداءٍ يمسّ السلم الأهلي، ورفض أي محاولة لتقسيم سوريا.

وناشدت الكنائس جميع الجهات المعنية في سوريا "تحمّل مسؤولياتها في إيقاف دوامة العنف، والسعي لحلول سلمية، تحفظ كرامة الإنسان وتصون وحدة الوطن".

ودعت إلى "الإسراع في توفير الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب السوري، والعمل على تأمين مناخ يسمح بالانتقال إلى دولة تحترم جميع مواطنيها، وتؤسس مجتمعاً قائماً على المواطنة المتساوية، والشراكة الحقيقية، بعيداً من الانتقام والإقصاء".

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