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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٣٤ ص

البطاركة في سوريا يستنكرون المجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء في الساحل

البطاركة في سوريا يستنكرون المجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء في الساحل

أصدر بطاركة الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروم الكاثوليك في سوريا بياناً مشتركاً، استنكروا فيه المجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء في الساحل السوري، مؤكدين ضرورة "وضع حدّ لهذه الأعمال المروّعة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب بيان البطاركة في سوريا، السبت، عن إدانة الكنائس المسيحية أيَّ اعتداءٍ يمسّ السلم الأهلي، ورفض أي محاولة لتقسيم سوريا.

وناشدت الكنائس جميع الجهات المعنية في سوريا "تحمّل مسؤولياتها في إيقاف دوامة العنف، والسعي لحلول سلمية، تحفظ كرامة الإنسان وتصون وحدة الوطن".

ودعت إلى "الإسراع في توفير الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب السوري، والعمل على تأمين مناخ يسمح بالانتقال إلى دولة تحترم جميع مواطنيها، وتؤسس مجتمعاً قائماً على المواطنة المتساوية، والشراكة الحقيقية، بعيداً من الانتقام والإقصاء".

/انتهى/

رمز الخبر 1955308

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