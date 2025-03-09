سوريا: عدد الضحايا يتجاوز 1018 في الساحل السوري اثر المجازر والإعدامات الميدانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت مصادر محلية من الساحل السوري أكدت، أنّ عدد ضحايا المجازر هو بالمئات، في حين لا تزال عشرات الجثامين متناثرةً عند أطراف الطرقات وفي شوارع القرى، ولم يتمكن ذووها من دفنها أو الوصول إليها.

وأفادت المصادر بأنّ سكان القرى هربوا إلى الجبال والغابات، خوفاً من تعرّضهم للقتل، ولم يجرُؤوا على العودة إلى قراهم بعدُ.

وبدوره، أصدر المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامناتن بالكرشنن، بياناً مشتركاً، دانا فيه "الأعمال العدائية المتصاعدة في طرطوس واللاذقية وحمص وحماة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ونزوح" السكان.

وحثّ البيان "جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فوراً، وحماية المدنيين والبنية التحتية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني".

وفي غضون ذلك، قالت مصادر محلية أيضاً إنّ "الأمن العام السوري منع مجموعات أجنبية من دخول بلدة دمسرخوا، عند أطراف مدينة اللاذقية"، وأجبرهم على الانسحاب إلى مكان وجودهم في نادي الضباط، في طريق الشاطئ الأزرق.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر محلية من الساحل السوري، وقوع عدة مجازر، منذ صباح السبت، في عدة قرى وبلدات تابعة لأرياف اللاذقية وطرطوس وحماة، استُشهد فيها أكثر من 145 شخصاً.

ووقع بعض هذه المجازر في قرية الصنوبر، التابعة لناحية جبلة، وفي قرية بستان الباشا، في ريف جبلة، وفي قرية حريصون، في ريف بانياس، التابعة لمحافظة طرطوس، وفي بلدتي القبو وعين العروس، في ريف اللاذقية، وقريتي الأرزة والتويم، في ريف حماة.

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