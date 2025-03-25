إيران تنفي مزاعم تزوير وثائق رسمية عراقية من قبل ناقلات النفط الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي محمد موسوي بشأن الأنباء المنسوبة لوزير النفط العراقي بأن الولايات المتحدة استولت على عدة ناقلات نفط إيرانية بسبب تزوير وثائق رسمية عراقية، ننفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدا: "تشير التحقيقات إلى أن تصريحات وزير النفط العراقي جاءت منقوصة وأنه استند في هذا الادعاء إلى مسؤولين أمريكيين".

وأضاف نائب وزير النفط: "من الواضح أن هذا الادعاء من قبل المسؤولين الأميركيين، والذي يتماشى مع سياسة هذا البلد غير القانونية وغير المبررة في توجيه اتهامات لا أساس لها وممارسة الضغوط على الأمة الإيرانية، ليس له أساس ولا مصداقية".

وتابع موسوي: "إن عملية بيع النفط الإيراني تجري وفقا لجميع المعايير والمقاييس المعتمدة في التعاملات المتعلقة بتجارة النفط، وأن مثل هذه الأجواء السلبية لن تؤثر على عزم وزارة النفط على أداء واجباتها ومسؤولياتها القانونية".

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