الفريق الإيرني لكرة السلة يفوز على نظيره الدفاع الجوي العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فريق "طبيعة" الايراني حقق فوزه الثاني في بطولة منطقة غرب آسيا "وصل" لكرة السلة بتغلبه على فريق الدفاع الجوي العراقي.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاربعاء في مجمع "نهاد نوفل" في العاصمة اللبنانية بيروت، تمكن "طبيعة" من الفوز على الدفاع الجوي العراقي بنتيجة 92-88 نقطة.

وكانت نتائج الارباع الاربعة للمباراة كالتالي: "25-16"، "27-26"، "25-26"، "15-20".

ونجح فريق "طبيعة" من الفوز في الجولة الاولى ايضا على الحكمة اللبناني بنتيجة 88 – 87 ، وسيلتقي مع بطل الدورة السابقة الرياضي اللبناني مساء الجمعة ومع اتحاد عمان مساء السبت.

وتقام منافسات المرحلة الأولى خلال الفترة 4-9 آذار/ مارس الجاري، فيما ستجري المرحلة الثانية خلال الفترة 8-13 من شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وتجري البطولة بمشاركة خمسة فرق تتنافس بنظام الدوري على مرحلتين وهي: 1. الرياضي اللبناني 2. الحكمة اللبناني 3. طبيعة الإيراني 4. اتحاد عمان الأردني 5. الدفاع الجوي العراقي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء الجولتين إلى مرحلة النهائي التي ستجمعهم مع الفرق المتأهلة من منطقة الخليج الفارسي، في صراع على اللقب.

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