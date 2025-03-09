باحثون ايرانيون يصنعون شريحة دقيقة متطورة لعلاج العقم عند الذكور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تصميم وتصنيع الشريحة الدقيقة لفصل الحيوانات المنوية هو نتيجة بحث أجراه محمد مهدي تَكية، خريج قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة طهران، تحت إشراف مهدي مقيمي زند، عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة طهران، وبالتعاون مع منصورة موحدين من كلية العلوم الطبية بجامعة تربيت مدرس، في مختبر الأجهزة الطبية الصغيرة (UT BIOMEMS) التابع لكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة طهران.

وأوضح مقيمي زند حول أهمية هذا البحث قائلًا: "يُعد فصل الحيوانات المنوية دورًا مهمًا في تقنيات الإنجاب المساعدة، خاصة في الحالات التي تقلل فيها عوامل العقم الذكوري، مثل انخفاض التركيز وضعف الحركة أو التشوهات الشكلية للحيوانات المنوية، من فرص الإخصاب. الهدف الرئيسي من اختيار الحيوانات المنوية في تقنيات الإنجاب المساعدة هو فصل خلايا الحيوانات المنوية عالية الجودة والتي تتمتع بحركة وشكل مناسبين، بهدف زيادة احتمالية نجاح الإخصاب."

وأضاف عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة طهران: "في هذا البحث، تم تقديم شريحة جديدة لفصل واختيار الحيوانات المنوية، والتي لا تعاني من القيود الموجودة في الطرق التقليدية. تتمتع هذه الشريحة ببنية بسيطة، وقد تم تصميمها بحيث يسهل استخدامها في عيادات علاج العقم. يتكون الجهاز من أربع حجرات متصلة بشبكة من القنوات الدقيقة، وقد تم تحسينها لتكون ذات معدل قص منخفض؛ وهي خاصية ضرورية لتقليل الضرر على الحيوانات المنوية ودعم اختيار الحيوانات المنوية المتحركة عالية الجودة."

وأوضح مقيمي زند: "يعتمد المبدأ الأساسي لهذا الجهاز على ظاهرة "الرئوتاكسيس" (Rheotaxis)، حيث تظهر الحيوانات المنوية المتحركة قدرة على الحركة في الاتجاه المعاكس لتدفق السائل. تُعرف الرئوتاكسيس كسلوك طبيعي في الحيوانات المنوية، مما يدل على حركتها وحيويتها العالية. باستغلال هذا السلوك، يسمح الجهاز للحيوانات المنوية السليمة والمتحركة بالهجرة إلى الحجرات المحددة والتركيز فيها دون الحاجة إلى خطوات تحضيرية إضافية. في هذه الطريقة الحديثة، على عكس الطرق التقليدية، ليست هناك حاجة للغسيل أو المعالجة الأولية."

وأضاف في شرح الميزات الأخرى لهذه الشريحة الدقيقة: "بالإضافة إلى ذلك، يتم في هذا الجهاز استخدام خاصية أخرى فطرية للحيوانات المنوية، وهي ميلها للسباحة بالقرب من الحدود، لزيادة معدل فصل الحيوانات المنوية عالية الجودة. وبفضل هيكل القنوات المتوازية، يتمكن الجهاز من تحقيق معدل فصل عالٍ وتركيز عدد أكبر من الحيوانات المنوية المتحركة في وقت أقصر مقارنة بالتصاميم السابقة."

وأكد رئيس الفريق البحثي، الذي نجحت الشريحة الدقيقة في اجتياز الاختبارات السريرية بكفاءة عالية، قائلًا: "تشير النتائج إلى أن هذا الجهاز يمكنه فصل الحيوانات المنوية المتحركة بنسبة تصل إلى 100% في أقل من خمس دقائق. كما أظهرت الحيوانات المنوية المختارة تحسنًا ملحوظًا في الشكل والمظهر، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح الإخصاب. وبالتالي، فإن أداء هذا الجهاز يتفوق على الطرق التقليدية لفصل الحيوانات المنوية، ومع مزيد من التطوير، يمكن أن يصبح بديلاً فعالاً للطرق الشائعة."