تطوير تقنية البلازما الباردة للحد من الملوثات الصناعية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن دائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي في رئاسة الجمهورية، تُعتبر الملوثات الصناعية واحدة من التحديات البيئية الأساسية، حيث تهدد صحة الإنسان والبيئة بشكل جدي بسبب انبعاث كميات هائلة من الغازات الملوثة والجسيمات العالقة. ونظرًا لتعقيد وتنوع الملوثات الصناعية، فإن الطرق التقليدية للتصفية مثل الترشيح لا تستطيع إزالة هذه الملوثات بشكل كامل، مما يستدعي الحاجة إلى تقنيات جديدة وأكثر كفاءة. في هذا السياق، تم اعتبار تقنية البلازما الباردة كطريقة واعدة لتصفية الغازات المنبعثة من الصناعات.

وبناءً على ذلك، ولتطوير تقنية البلازما الباردة واستغلالها بشكل فعال، من الضروري اتخاذ خطوات محددة. في البداية، سيتم إعداد برنامج عملي من خلال دراسة براءات الاختراع والمقالات العلمية، وإجراء جدوى لتقنية البلازما DBD. سيساهم تصميم وبناء الأقطاب الكهربائية المعالجة في زيادة كفاءة تشكيل شعلات البلازما، مما سيعزز نسبة إزالة الملوثات من 58% إلى 95%. بعد الانتهاء من نظام DBD، سيتم إجراء اختبارات أداء لتقييم الكفاءة. ثم سيتم تحديد الظروف المثلى لإزالة 95% من ملوثات المرحلة البخارية وضبط المعايير التشغيلية. في النهاية، سيتم إثبات كفاءة التقنية من خلال التجارب العملية، وتصميم وبناء مفاعل مثالي بكفاءة 95% في ظروف جوية طبيعية.

تُعلن الاستعدادات للمشاركة في اكتساب التقنية الناتجة عن هذه الدعوة البحثية، وتقديم الطلبات متاح فقط للشركات والمسرعات المعرفية المرخصة. سيتم اختيار الطلب الذي يتناسب بشكل أكبر مع متطلبات اكتساب هذه التقنية، ليتم تقديمه كـ "مشارك" لمفاوضات إضافية مع الفريق البحثي.

يمكن للمتقدمين إرسال مقترحاتهم في صيغة Word عبر نظام غزال لصندوق الابتكار والازدهار حتى يوم الاثنين 17 من شهر مارس 2025، وللتواصل مع وكالة داناشريف يمكن الاتصال على الرقم 88486498-021.

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