عراقجي: التفاوض يختلف عن التنمر واصدار الأوامر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي إكس: "إن برنامج الطاقة النووية الإيرانية كانت وستظل سلميا بالكامل على الدوام، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه "عسكرة محتملة" له على الإطلاق".

وأضاف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "لن نتفاوض تحت الضغط أو التنمر". نحن لا نعتبر حتى مثل هذه المفاوضات جديرة بالاهتمام، مهما كان موضوعها. التفاوض يختلف عن التنمر وإصدار الأوامر.

وقال "نحن نتشاور الآن مع ثلاث دول أوروبية - وبشكل منفصل مع روسيا والصين - على قدم المساواة وباحترام متبادل". الهدف هو استكشاف السبل لبناء المزيد من الثقة والشفافية بشأن برنامج الطاقة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات غير القانونية.

وأشار عراقجي إلى أنه "في الماضي، كلما تعاملت أميركا مع إيران باحترام في خطابها، تلقت الاحترام في المقابل، وكلما اتخذت موقفا تهديديا واجهت موقفا ايرانيا بالمقابل". لكل فعل رد فعل بالضرورة.

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