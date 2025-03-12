عراقجي: مناورات الحزام الأمني ​​البحري المشتركة تُظهر قوة الجيش والبحرية في المحافل الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، في رسالة إلى قائد البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انعقاد المناورات المشتركة السابعة للحزام الأمني البحري 2025، واعتبرها دليلا على قدرة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحة الدولية.

وفي هذه الرسالة، أكد وزير خارجية بلادنا أن الأمن والتنمية البحرية يتطلبان حضوراً ونشاطاً مؤثراً في المساحة الشاسعة للبحار، وأن المناورات المشتركة لحزام الأمن البحري 2025 تظهر قوة البحرية الإيرانية في الساحات الدولية.

وأكد عراقجي عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز الاستراتيجي وبحر عمان وما وراءه وتعزيزه.

وفي الختام وجه وزير خارجية بلادنا التحية لبحارة البحرية الإيرانية وجميع قادة وجنود القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين يدين لهم بلدنا الحبيب بسيادته واستقلاله برا وجوا وبحرا، ودعا الله العلي القدير لهم بالخير والبركة والتوفيق في أداء مهامهم الموكلة إليهم.

ويُشار إلى أن مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة السابعة ستُقام في شمال المحيط الهندي بمشاركة أساطيل بحرية روسية وصينية ومراقبين من أذربيجان وجنوب أفريقيا وعمان وكازاخستان وباكستان وقطر والعراق والإمارات وسريلانكا، إلى جانب سفن من البحرية الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي.

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