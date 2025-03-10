روسيا: يجب النظر بقضية العنف في سوريا بشكل عاجل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف بيسكوف خلال رده على أسئلة الصحفيين حول الوضع في سوريا: "أما فيما يتعلق بالوضع في سوريا، فهناك نشهد مظاهر للعنف التي لا يمكن إلا أن تثير قلقنا العميق. ويشعر بهذا القلق العديد من بلدان العالم والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. ونحن نعتقد أن هذه القضية بحاجة إلى معالجة عاجلة، والأهم من ذلك، أن يتم القضاء على مظاهر العنف هذه في أسرع وقت ممكن".

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال الأيام الأخيرة تعرض 973 مدنيا للقتل في الساحل السوري.

وفي 9 مارس، طلبت روسيا والولايات المتحدة إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.

وأدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، قتل المدنيين في سوريا، ودعا إلى إجراء تحقيق في عمليات إعدام المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها.